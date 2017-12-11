В Украине упали объемы производства нефтепродуктов

В частности, в январе - октябре 2017 года производство бензина сократилось на 15,3 тыс. тонн (12%) до 112,1 тыс. тонн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производство дизельного топлива упало на 19,3 тыс. тонн (19,1%) до 81,7 тыс. тонн, а мазута - на 14,1 тыс. тонн (32,5%) до 29,3 тыс. тонн.

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Напомним, из-за подорожания топлива с начала осени стоимость проезда в такси для украинцев выросла на 5%.