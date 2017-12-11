В Україні впали обсяги виробництва нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За 10 місяців поточного року Україна скоротила виробництво нафтопродуктів. Про це свідчать дані Міненерговугілля, повідомляє УНН.
Зокрема, у січні – жовтні 2017 року виробництво бензину скоротилося на 15,3 тис. тонн (12%) до 112,1 тис. тонн, порівняно із відповідним періодом минулого року. Виробництво дизельного пального впало на 19,3 тис. тонн (19,1%) до 81,7 тис. тонн, а мазуту – на 14,1 тис. тонн (32,5%) до 29,3 тис. тонн.
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Нагадаємо, через подорожчання палива з початку осені вартість проїзду в таксі для українців зросла на 5%.