В Украине военное положение и мобилизация будут продлены на 90 суток – нардеп

Цитата

«... военное положение и мобилизация будет продлено на 90 суток с 23 августа ... (до 21 ноября выходит)», - написал Железняк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.

На днях Ярослав Железняк сообщал, что на ближайшем пленарном заседании Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.