В Україні воєнний стан та мобілізацію буде продовжено на 90 діб – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію буде продовжено на 90 діб. Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує УНН.
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«Так, воєнний стан та мобілізацію буде продовжено на 90 діб з 23 серпня ... (до 21 листопада виходить)», - написав Железняк.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Останній раз дію воєнного стану та мобілізації в Україні продовжили 22 травня на 90 діб – до 23 серпня.
На днях Ярослав Железняк повідомляв, що на найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.