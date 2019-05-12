В Украине отмечают День матери
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня в Украине и многих странах мира отмечают День матери, сообщает УНН.
День матери это международный и местный праздник, в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.
Впервые установлен официально Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.
Во времена независимой Украины праздник установлен "... в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации "Женское общество", Союза женщин Украины, общественной организации "Союз украинок"... согласно Указу Президента Украины "о Дне матери" от 10 мая 1999 года № 489/99. Отмечают его ежегодно во второе воскресенье мая.
Напомним, Кабинет Министров Украины планирует одобрить проект указа президента про появлении еще одного праздника в Украине - Дня отца.