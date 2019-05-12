В Україні відзначають День матері
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні в Україні і багатьох країнах світу відзначають День матері, повідомляє УНН.
День матері це міжнародне та локальне свято, в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.
Вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 травня 1914. Після першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині.
За часів незалежної України свято встановлено “...на підтримку ініціативи Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, міжнародної організації "Жіноча громада", Спілки жінок України, громадської організації "Союз українок" ... згідно з Указом Президента України "Про День матері" від 10 травня 1999 року № 489/99. Відзначають його щороку у другу неділю травня.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує схвалити проект указу президента про появу ще одного свята в Україні – Дня батька.