В Украине добывается достаточно газа, чтобы все мы его потребляли по низким ценам – В.Рабинович
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Активисты, собравшиеся под стенами Национального банка Украины в рамках бессрочной акции протеста, требуют от правительства то, что положено им по праву: достойных зарплат и пенсий, а также адекватной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом в ходе акции протеста 17 ноября заявил народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.
Он подчеркнул, что власть боится протестующих, несмотря на мирный настрой манифестантов.
“То, что вкладчики банка „Михайловский“ получат деньги, — ваша работа. Кредитные полтора процента, которые сняли, — ваша работа. Те платежки, которые вчера ночью... Вдумайтесь, люди: ночью правительство сказало, что платежки слишком завышены, это „ошибка и вражеские происки“, как будто бы не они их писали... Знаете, почему? Потому, что они испугались вас”, — заявил В.Рабинович.
Он добавил, что в Украине добывается “достаточно газа, чтобы все мы его потребляли по низким ценам”. “И они это знают: 20 миллиардов кубов потребление сегодня у нас, и такая же добыча. Недра принадлежат народу, а не отдельной группе. Этот газ должен идти на то, чтобы платежки были нулевые. Сегодня доллар по 27, а они нам рассказывают сказки про стабилизацию. Мы требуем то, что положено народу: достойную зарплату, достойную пенсию. Мы требуем того, что имеет человек в любой стране мира:достойной жизни!” — резюмировал В.Рабинович
Напомним, бессрочная акция протеста “Геть Гонтареву!” началась 8 ноября. Ее инициатором выступила политическая партия “За життя” Вадима Рабиновича. Участники акции требуют привлечь к ответственности главу НБУ Валерию Гонтареву “за развал национальной финансовой системы” и “за ограбление вкладчиков”. Акция объединяет уже несколько разновекторных политических сил.