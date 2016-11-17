В Украине добывается достаточно газа, чтобы все мы его потребляли по низким ценам – В.Рабинович

ukru
15 марта, 19:03 • 111075 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154811 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130424 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123491 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108710 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103490 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100105 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129560 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129707 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127607 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 65589 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 27141 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 39430 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 22538 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 51704 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129560 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129209 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265385 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294589 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230756 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 7288 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107213 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129707 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113149 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130324 просмотра
Актуальное
В Украине добывается достаточно газа, чтобы все мы его потребляли по низким ценам – В.Рабинович

В Украине добывается достаточно газа, чтобы все мы его потребляли по низким ценам – В.Рабинович

Киев • УНН

 • 12292 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Активисты, собравшиеся под стенами Национального банка Украины в рамках бессрочной акции протеста, требуют от правительства то, что положено им по праву: достойных зарплат и пенсий, а также адекватной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом в ходе акции протеста 17 ноября заявил народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

Он подчеркнул, что власть боится протестующих, несмотря на мирный настрой манифестантов.

“То, что вкладчики банка „Михайловский“ получат деньги, — ваша работа. Кредитные полтора процента, которые сняли, — ваша работа. Те платежки, которые вчера ночью... Вдумайтесь, люди: ночью правительство сказало, что платежки слишком завышены, это „ошибка и вражеские происки“, как будто бы не они их писали... Знаете, почему? Потому, что они испугались вас”, — заявил В.Рабинович.

Он добавил, что в Украине добывается “достаточно газа, чтобы все мы его потребляли по низким ценам”. “И они это знают: 20 миллиардов кубов потребление сегодня у нас, и такая же добыча. Недра принадлежат народу, а не отдельной группе. Этот газ должен идти на то, чтобы платежки были нулевые. Сегодня доллар по 27, а они нам рассказывают сказки про стабилизацию. Мы требуем то, что положено народу: достойную зарплату, достойную пенсию. Мы требуем того, что имеет человек в любой стране мира:достойной жизни!” — резюмировал В.Рабинович

Напомним, бессрочная акция протеста “Геть Гонтареву!” началась 8 ноября. Ее инициатором выступила политическая партия “За життя” Вадима Рабиновича. Участники акции требуют привлечь к ответственности главу НБУ Валерию Гонтареву “за развал национальной финансовой системы” и “за ограбление вкладчиков”. Акция объединяет уже несколько разновекторных политических сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы