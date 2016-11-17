В Україні видобувається достатньо газу, щоб всі ми його споживали за низькими цінами - Рабинович
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Активісти, що зібралися під стінами Національного банку України в рамках безстрокової акції протесту, вимагають від уряду те, що належить їм по праву: гідних зарплат і пенсій, а також адекватної вартості житлово-комунальних послуг. Про це в ході акції протесту 17 листопада заявив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович, передає УНН.
Він підкреслив, що влада боїться протестуючих, незважаючи на мирний настрій маніфестантів.
"Те, що вкладники банку" Михайлівський "отримають гроші, - ваша робота. Кредитні півтора відсотка, які зняли, - ваша робота. Ті платіжки, які вчора вночі ... Вдумайтеся, люди: вночі уряд сказав, що платіжки занадто завищені, це "помилка і ворожі підступи", як нібито не вони їх писали ... Знаєте, чому? Тому, що вони злякалися вас ", - заявив Рабинович.
Він додав, що в Україні видобувається "достатньо газу, щоб всі ми його споживали за низькими цінами". "І вони це знають: 20 мільярдів кубів споживання сьогодні у нас, і така ж видобуток. Надра належать народу, а не окремої групи. Цей газ повинен йти на те, щоб платіжки були нульові. Сьогодні долар по 27, а вони нам розповідають казки про стабілізацію. Ми вимагаємо те, що належить народу: гідну зарплату, гідну пенсію. Ми вимагаємо того, що має людина в будь-якій країні світу: гідного життя! "- Резюмував В. Рабинович
Нагадаємо, безстрокова акція протесту "Геть Гонтареву!" Розпочалася 8 листопада. Її ініціатором виступила політична партія "За життя" Вадима Рабиновича. Учасники акції вимагають притягнути до відповідальності главу НБУ Валерію Гонтареву "за розвал національної фінансової системи" і "за пограбування вкладників". Акція об'єднує вже кілька різновекторних політичних сил.