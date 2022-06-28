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В Украине возобновят работу Офиса Всемирной продовольственной программы

В Украине возобновят работу Офиса Всемирной продовольственной программы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В Украине возобновят Офис Всемирной продовольственной программы. Соответствующий проект соглашения одобрил Кабинет министров Украины во время заседания, передает УНН.

Детали

В частности, принят проект Соглашения между Правительством Украины и Всемирной продовольственной программой о возобновлении Соглашения между Правительством Украины и Всемирной продовольственной программой (ВПП) об открытии Офиса ВПП в Украине.

Проектом, между прочим, предусмотрено возобновление представительства ВПП в Украине; оперативное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в сфере распределения финансовой помощи и помощи в натуральной форме для пострадавших регионов, и содействие развитию сотрудничества в контексте участия украинских компаний в закупке сельскохозяйственных и продовольственных товаров для нужд международных гуманитарных проектов Всемирной продовольственной программы ООН.

Дополнение

Как писал УНН, Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 323 млн человек могут оказаться на грани голода, если война в Украине будет продолжаться и дальше.

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