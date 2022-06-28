В Україні відновлять роботу Офісу Всесвітньої продовольчої програми

Деталі

Зокрема, схвалено проект Угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою про поновлення Угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні.

Проектом, поміж іншого, передбачено поновлення представництва ВПП в Україні; оперативне реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у сфері розподілу фінансової допомоги та допомоги в натуральній формі для постраждалих регіонів, та сприяння розвитку співробітництва в контексті участі українських компаній у закупівлі сільськогосподарських і продовольчих товарів для потреб міжнародних гуманітарних проектів Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Доповнення

Як писав УНН, Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що 323 млн людей можуть опинитися на межі голоду, якщо війна в Україні триватиме й далі.