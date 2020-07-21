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4 марта, 15:53 • 113345 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118233 просмотра

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4 марта, 13:25 • 117393 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102876 просмотра

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В Украине открывают продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования

В Украине открывают продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования

Киев  •  УНН

 • 19849 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Укрзализныця открывает продажу билетов на пять поездов к традиционным местам отдыха украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования Львов - Черновцы, Днепр - Трускавец, Черновцы - Одесса, Ужгород - Лисичанск и Запорожье - Одесса. В фокусе традиционные места отдыха украинцев Западная Украина и Причерноморье", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля. Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

Поезд № 41/42 Днепр - Трускавец отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.

Напомним, Укрзализныця планирует полностью восстановить пассажирские перевозки в августе.

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