В Україні відкривають продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення

ukru
Ексклюзив
08:24 • 40367 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 90626 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 101934 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164509 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136657 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146099 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147540 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129190 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183197 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126256 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103705 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142437 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123171 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 109415 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109633 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 40371 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 90637 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 101936 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 85316 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104298 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104930 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122681 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139233 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137289 перегляди
Актуальне
В Україні відкривають продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення

В Україні відкривають продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення

Київ • УНН

 • 19853 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Укрзалізниця відкриває продаж квитків на п'ять поїздів до традиційних місць відпочинку українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.

“Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п’ять поїздів далекого сполучення Львів — Чернівці, Дніпро — Трускавець, Чернівці — Одеса, Ужгород — Лисичанськ та Запоріжжя — Одеса. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поїзд № 702/701 Львів — Чернівці відправиться зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня. Поїзд буде курсувати по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

Поїзд № 41/42 Дніпро — Трускавець відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця — 22 липня. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 136/135 Чернівці — Одеса відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня.

Поїзд № 45/46 Ужгород — Лисичанськ відправиться з Ужгорода 24 липня, із Лисичанська — 26 липня. Поїзд курсуватиме один раз на три дні.

Поїзд № 317/318 Запоріжжя — Одеса курсуватиме через день та із Запоріжжя відправиться 24 липня, з Одеси — 25 липня.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує повністю відновити пасажирські перевезення в серпні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32