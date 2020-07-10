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Укрзалізниця планує повністю відновити пасажирські перевезення в серпні

Укрзалізниця планує повністю відновити пасажирські перевезення в серпні

Київ • УНН

 • 70805 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення. Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

За його словами, наразі Укрзалізниця вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських. “Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні”, — розповів Іван Юрик.

Він також додав, що зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далеко сполучення та 10 приміських. “Наразі до Львова діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе та СВ, у плацкартних — у шаховому порядку. Але навіть із цими обмеженнями населеність поїздів складає близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів”, — зазначив Іван Юрик.

Також керівник Укрзалізниці закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом та перебування на вокзалах. “Ми сподіваємося на свідоме ставлення наших пасажирів та відповідальність. Найбільше порушень санітарних норм ми фіксуємо в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на наші зауваження, ми вимушені викликати працівників поліції”, — зазначив він.

Нагадаємо, в УЗ розповіли про нові умови перевезення пасажирів.

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