Укрзализныця планирует полностью возобновить пассажирские перевозки в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
По его словам, сейчас Укрзализныця уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных. "Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - рассказал Иван Юрик.
Он также добавил, что сейчас на станцию Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных. "Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями населенность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - отметил Иван Юрик.
Также руководитель Укрзализныци призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы при путешествиях железнодорожным транспортом и пребывании на вокзалах. "Мы надеемся на сознательное отношение наших пассажиров и ответственность. Больше всего нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на наши замечания, мы вынуждены вызвать сотрудников полиции", - отметил он.
Напомним, в УЗ рассказали о новых условиях перевозки пассажиров.