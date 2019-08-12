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В Украине выдали почти 6,8 тыс. лицензий на торговлю топливом

В Украине выдали почти 6,8 тыс. лицензий на торговлю топливом

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Государственная фискальная служба выдала более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом, последних выдали почти 6,8 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"По состоянию на 12 августа 2019 ГФС выдано более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом. Наибольшее количество лицензий - почти 6,8 тыс. выдано на осуществление розничной торговли топливом. Более 1,6 тыс. лицензий получили плательщики на оптовую торговлю топливом, при отсутствии мест оптовой торговли", - сообщили фискалы.

На оптовую торговлю топливом, при наличии мест оптовой торговли, выдано 314 лицензий. На хранение горючего выдано 780 лицензий, для производства горючего - 23 лицензии.

В ГФС напомнили, что с 1 июля текущего года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую деятельность.

Напомним, в экспертой среде отметили, что ограничений поставок топлива из РФ не произошло, и цены будут снижаться и дальше.

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