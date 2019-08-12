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В Україні видали майже 6,8 тис. ліцензій на торгівлю пальним

В Україні видали майже 6,8 тис. ліцензій на торгівлю пальним

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Державна фіскальна служба видала понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, останніх видали майже 6,8 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДФС.

"Станом на 12 серпня 2019 року ДФС видано понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Найбільшу кількість ліцензій – майже 6,8 тис. видано на здійснення роздрібної торгівлі пальним. Понад 1,6 тис. ліцензій отримали платники на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі", - повідомили фіскали.

На оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі, видано 314 ліцензій. На зберігання пального видано 780 ліцензій, для виробництва пального – 23 ліцензії.

У ДФС нагадали, що з 1 липня поточного року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність.

Нагадаємо, в експертному середовищі зазначили, що обмежень поставок пального з РФ не відбулось, і ціни будуть знижуватись і надалі.

Українські Національні Новини

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