В Україні видали майже 6,8 тис. ліцензій на торгівлю пальним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Державна фіскальна служба видала понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, останніх видали майже 6,8 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДФС.
"Станом на 12 серпня 2019 року ДФС видано понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Найбільшу кількість ліцензій – майже 6,8 тис. видано на здійснення роздрібної торгівлі пальним. Понад 1,6 тис. ліцензій отримали платники на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі", - повідомили фіскали.
На оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі, видано 314 ліцензій. На зберігання пального видано 780 ліцензій, для виробництва пального – 23 ліцензії.
У ДФС нагадали, що з 1 липня поточного року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність.
Нагадаємо, в експертному середовищі зазначили, що обмежень поставок пального з РФ не відбулось, і ціни будуть знижуватись і надалі.