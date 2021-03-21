В Украине вакцинировали уже более 108,3 тысяч человек

Цитата

“3 968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 года в Украине. 108 310 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Отмечается, что прививки проводилось 134 мобильными бригадами по иммунизации.

“По состоянию на 20 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек”, — резюмировали в сообщении.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.