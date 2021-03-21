В Украине вакцинировали уже более 108,3 тысяч человек

Цитата
“3 968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 года в Украине. 108 310 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек”, — говорится в сообщении.
Детали
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
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- Винницкая область — 40 прививок;
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- Волынская область — 100 прививок;
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- Днепропетровская область — 260 прививок;
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- Донецкая область — 140 прививок;
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- Житомирская область — 100 прививок;
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- Закарпатская область — 90 прививок;
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- Запорожская область — 60 прививок;
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- Ивано-Франковская область — 228 прививок;
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- Киевская область — 550 прививок;
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- Кировоградская область — 50 прививок;
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- Луганская область — 150 прививок;
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- Львовская область — 150 прививок;
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- м. Киев — 270 прививок;
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- Николаевская область — 120 прививок;
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- Одесская область — 30 прививок;
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- Полтавская область — 180 прививок;
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- Ровенская область — 160 прививок;
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- Сумская область — 130 прививок;
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- Тернопольская область — 120 прививок;
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- Харьковская область — 210 прививок;
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- Херсонская область — 250 прививок;
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- Хмельницкая область — 160 прививок;
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- Черновицкая область — 60 прививок;
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- Черниговская область — 110 прививок;
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- Черкасская область — 250 прививок.
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Отмечается, что прививки проводилось 134 мобильными бригадами по иммунизации.
“По состоянию на 20 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек”, — резюмировали в сообщении.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.