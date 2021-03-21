В Україні вакцинували вже понад 108,3 тисячі осіб

Цитата

“3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Зазначається, що щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

“Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 305 281 людина”, — резюмували у повідомленні.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.