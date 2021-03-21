В Україні вакцинували вже понад 108,3 тисячі осіб

Цитата
“3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
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- Вінницька область — 40 щеплень;
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- Волинська область — 100 щеплень;
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- Дніпропетровська область — 260 щеплень;
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- Донецька область — 140 щеплень;
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- Житомирська область — 100 щеплень;
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- Закарпатська область — 90 щеплень;
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- Запорізька область — 60 щеплень;
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- Івано-Франківська область — 228 щеплень;
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- Київська область — 550 щеплень;
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- Кіровоградська область — 50 щеплень;
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- Луганська область — 150 щеплень;
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- Львівська область — 150 щеплень;
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- м. Київ — 270 щеплень;
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- Миколаївська область — 120 щеплень;
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- Одеська область — 30 щеплень;
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- Полтавська область — 180 щеплень;
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- Рівненська область — 160 щеплень;
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- Сумська область — 130 щеплень;
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- Тернопільська область — 120 щеплень;
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- Харківська область — 210 щеплень;
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- Херсонська область — 250 щеплень;
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- Хмельницька область — 160 щеплень;
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- Чернівецька область — 60 щеплень;
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- Чернігівська область — 110 щеплень;
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- Черкаська область — 250 щеплень.
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Зазначається, що щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.
“Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 305 281 людина”, — резюмували у повідомленні.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.