В Украине в первый день регистрации на экзамены зарегистрировалось более 900 поступающих в магистратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине в первый день регистрации на единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЄВІ) и единственное вступительное испытание (ЄФВВ) зарегистрировалось 936 поступающих в магистратуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
“12 мая началась регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЄВІ) и единственное вступительное испытание (ЄФВВ), которая в связи с карантином проходит онлайн. В первый день для прохождения тестирования зарегистрировались 936 абитуриентов, среди которых 882 участники подали документы на сдачу английского языка, 41 — немецкого, 12 — французского и 1 на составление испанского, а из их числа на ЄФВВ зарегистрировались 255 абитуриентов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество зарегистрированных за первый день в Харьковской области (192), Киеве (146) и Днепропетровской области (139).
Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине в этом году пройдет с 25 июня по 17 июля.