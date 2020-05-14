В Україні у перший день реєстрації на іспити зареєструвалося понад 900 вступників до магістратури
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні у перший день реєстрації на єдиний вступний іспит із іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) зареєструвалося 936 вступників до магістратури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
“12 травня розпочалась реєстрація на єдиний вступний іспит із іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яка у зв’язку з карантином проходить онлайн. У перший день для проходження тестування зареєструвалися 936 вступників, серед яких 882 учасники подали документи на складання англійської мови, 41 — німецької, 12 — французької та 1 на складання іспанської, а з їх числа на ЄФВВ зареєструвались 255 вступників”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільша кількість зареєстрованих за перший день у Харківській області (192), місті Києві (146) та Дніпропетровській області (139).
Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні цього року відбудеться з 25 червня по 17 липня.