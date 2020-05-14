В Україні у перший день реєстрації на іспити зареєструвалося понад 900 вступників до магістратури

“12 травня розпочалась реєстрація на єдиний вступний іспит із іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яка у зв’язку з карантином проходить онлайн. У перший день для проходження тестування зареєструвалися 936 вступників, серед яких 882 учасники подали документи на складання англійської мови, 41 — німецької, 12 — французької та 1 на складання іспанської, а з їх числа на ЄФВВ зареєструвались 255 вступників”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість зареєстрованих за перший день у Харківській області (192), місті Києві (146) та Дніпропетровській області (139).

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні цього року відбудеться з 25 червня по 17 липня.