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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 28538 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118810 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123824 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127383 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152292 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150900 просмотра

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В Украине в прошлом году диагноз аутизм впервые установили более одной тысячи человек

В Украине в прошлом году диагноз аутизм впервые установили более одной тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 69193 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине в течение 2018 более тысячи лиц в возрасте от 0-17 лет был впервые в жизни установлен диагноз аутизм. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Минздраве.

"По сообщению Центра медицинской статистики МЗ Украины в течение 2018 года в Украине число лиц в возрасте от 0-17 лет включительно (дети) с впервые в жизни установленным диагнозом аутизма (заболеваемость) составило 1113 человек, или 14,6 на 100 000 детского населения, на конец года их количество достигало 8 322 человека или 109,4 на 100 000 детского населения (распространенность)", - говорится в ответе.

Напомним, в Украине в 2018 году было выявлено почти 300 новорожденных с синдромом Дауна.

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