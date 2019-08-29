В Украине в прошлом году диагноз аутизм впервые установили более одной тысячи человек

"По сообщению Центра медицинской статистики МЗ Украины в течение 2018 года в Украине число лиц в возрасте от 0-17 лет включительно (дети) с впервые в жизни установленным диагнозом аутизма (заболеваемость) составило 1113 человек, или 14,6 на 100 000 детского населения, на конец года их количество достигало 8 322 человека или 109,4 на 100 000 детского населения (распространенность)", - говорится в ответе.

Напомним, в Украине в 2018 году было выявлено почти 300 новорожденных с синдромом Дауна.



