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В Україні у минулому році діагноз аутизм вперше встановили понад одній тисячі осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні протягом 2018 року понад тисячі особам віком від 0-17 років було вперше в житті встановлено діагноз аутизм. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у МОЗ.

“За повідомленням Центру медичної статистики МОЗ України протягом 2018 року в Україні число осіб віком від 0-17 років включно (діти) з уперше в житті встановленим діагнозом аутизму (захворюваність) становило 1 113 осіб, або 14,6 на 100 тисяч дитячого населення, на кінець року їх кількість досягала 8 322 особи або 109,4 на 100 тисяч дитячого населення (поширеність)”, — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, в Україні у 2018 році було виявлено майже 300 новонароджених із синдромом Дауна.

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