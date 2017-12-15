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В Украине в этом году зафиксировали больше 2 млн нарушений ПДД

В Украине в этом году зафиксировали больше 2 млн нарушений ПДД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сотрудники патрульной полиции зафиксировали более двух миллионов нарушений правил дорожного движения в 2017 году. Об этом во время пресс-конференции сказал начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает корреспондент УНН.

“Только в этом году полицейские зафиксировали более 2 млн нарушений”, — отметил Е.Жуков.

По его словам, такая статистика свидетельствует о сознательном пренебрежении некоторыми водителями ПДД.

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“Основные причины — превышение максимальной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил переезда перекрестков, несоблюдение дистанции, а также управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения”, — сказал начальник департамента патрульной полиции.

По его мнению, это свидетельствует о том, что в Украине недостаточно законодательства в сфере дорожного движения, а также недостаточно фиксаций нарушений.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения.

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