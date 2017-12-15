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В Україні цього року зафіксували понад 2 млн порушень правил дорожнього руху

В Україні цього року зафіксували понад 2 млн порушень правил дорожнього руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Працівники патрульної поліції зафіксували більше двох мільйонів порушень правил дорожнього руху в 2017 році. Про це під час прес-конференції сказав начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, передає кореспондент УНН.

“Лише цього року поліцейські зафіксували більш ніж 2 млн порушень”, — зазначив Є.Жуков.

За його словами, така статистика свідчить про свідоме нехтування деякими водіями ПДР.

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“Основні причини — перевищення максимальної швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил переїзду перехресть, недотримання дистанцій, а також керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння”, — сказав начальник департаменту патрульної поліції.

На його думку, це свідчить про те, що в Україні недостатньо законодавства в сфері дорожнього руху, а також недостатньо фіксацій порушень.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України погодив посилення покарання за порушення правил дорожнього руху.

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