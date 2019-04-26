В Украине в этом году задекларировали уже 47 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине задекларировали уже 47 млрд гривен. Об этом и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как сообщил Власов, увеличилось не только количество поданных деклараций - пока их более 352 000, но и задекларированных доходов - 47 млрд грн. Прирост к прошлой декларационной кампании составил 45%.
Кроме того, вдвое увеличилась и сумма согласованных к уплате налоговых обязательств. Из налога на доходы физических лиц это почти на 1 млрд грн плюса и военного сбора на 167 млн грн.
И.о. председателя Государственной фискальной службы Украины напомнил, что кампания декларирования доходов близится к завершению, 2 мая - последний день подачи декларации.
Напомним, двое украинцев задекларировали более миллиарда доходов.