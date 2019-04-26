Двоє українців задекларували понад мільярд доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час деклараційної кампанії 2019 року доходи у понад 1 млрд грн задекларували двоє киян. Про це УНН повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.
"Доходи у розмірі понад 1 млрд грн задекларували 2 особи. Це - кияни, які отримали доходи за межами України. Загальна сума визначених ними до сплати податків – понад 1,1 млрд гривень", - додали у ДФС.
Загалом же у порівнянні з відповідним періодом минулого року сума задекларованого зросла на 45%.
Окрім того, вдвічі збільшилася сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань: з податку на доходи фізичних осіб – на 1 млрд грн, військового збору – на 167 млн гривень.
"Станом на 25 квітня значно збільшилася кількість поданих декларацій. Громадянами подано 352 тис. декларацій, в яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році", - йдеться в повідомленні.
Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня.
Нагадаємо, українці торік задекларували на 16% більше доходів.
Також нагадаємо, в Україні нарахували дві тисячі мільйонерів.