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Двоє українців задекларували понад мільярд доходів

Двоє українців задекларували понад мільярд доходів

Київ • УНН

 • 22274 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час деклараційної кампанії 2019 року доходи у понад 1 млрд грн задекларували двоє киян. Про це УНН повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.

"Доходи у розмірі понад 1 млрд грн задекларували 2 особи. Це - кияни, які отримали доходи за межами України. Загальна сума визначених ними до сплати податків – понад 1,1 млрд гривень", - додали у ДФС.

Загалом же у порівнянні з відповідним періодом минулого року сума задекларованого зросла на 45%.

Окрім того, вдвічі збільшилася сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань: з податку на доходи фізичних осіб – на 1 млрд грн, військового збору – на 167 млн гривень.

"Станом на 25 квітня значно збільшилася кількість поданих декларацій. Громадянами подано 352 тис. декларацій, в яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня.

Нагадаємо, українці торік задекларували на 16% більше доходів.

Також нагадаємо, в Україні нарахували дві тисячі мільйонерів.

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