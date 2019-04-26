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Двое украинцев задекларировали более миллиарда доходов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время декларационной кампании 2019 года доходы в более чем 1 млрд грн задекларировали двое киевлян. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной фискальной службы.

"Доходы в размере более 1 млрд грн задекларировали 2 человека. Это - киевляне, которые получили доходы за пределами Украины. Общая сумма определенных ими к уплате налогов - более 1,1 млрд гривен", - добавили в ГФС.

В целом же по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма задекларированного выросла на 45%.

Кроме того, вдвое увеличилась сумма согласованных к уплате налоговых обязательств: по налогу на доходы физических лиц - на 1 млрд грн, военного сбора - на 167 млн гривен.

"По состоянию на 25 апреля значительно увеличилось количество поданных деклараций. Гражданами подано 352 тыс. деклараций, в которых задекларировано 47 млрд грн доходов, полученных в 2018 году", - говорится в сообщении.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.

Напомним, украинцы в прошлом году задекларировали на 16% больше доходов.

Также напомним, в Украине насчитали две тысячи миллионеров.

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