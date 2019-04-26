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В Україні цього року задекларували вже 47 млрд гривень

В Україні цього року задекларували вже 47 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні задекларували вже 47 млрд гривень. Про це в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Як повідомив Власов, збільшилась не лише кількість поданих декларацій - наразі їх понад 352 тисячі, а й задекларованих доходів – 47 млрд грн. Приріст до минулої деклараційної кампанії склав 45%.

Крім того, вдвічі збільшилась й сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань. З податку на доходи фізичних осіб це майже на 1 млрд грн плюс та військового збору на 167 млн грн.

В.о. голови Державної фіскальної служби України нагадав, що кампанія декларування доходів наближається до завершення, 2 травня – останній день подачі декларації.

Нагадаємо, двоє українців задекларували понад мільярд доходів.

Українські Національні Новини

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