В Україні цього року задекларували вже 47 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні задекларували вже 47 млрд гривень. Про це в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як повідомив Власов, збільшилась не лише кількість поданих декларацій - наразі їх понад 352 тисячі, а й задекларованих доходів – 47 млрд грн. Приріст до минулої деклараційної кампанії склав 45%.
Крім того, вдвічі збільшилась й сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань. З податку на доходи фізичних осіб це майже на 1 млрд грн плюс та військового збору на 167 млн грн.
В.о. голови Державної фіскальної служби України нагадав, що кампанія декларування доходів наближається до завершення, 2 травня – останній день подачі декларації.
Нагадаємо, двоє українців задекларували понад мільярд доходів.