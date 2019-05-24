В Украине в этом году уже 75 случаев растления несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине за январь-апрель 2019 года зафиксировано 75 уголовных правонарушений относительно растления несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
Всего за январь-март 2019 года по Украине зафиксировано - 75 уголовных правонарушений в отношении растления несовершеннолетних, предусмотренных ст. 156 УК Украины. Всего зарегистрировано - 84 производства, из них закрыто 9 производств.
Также, в 2018 году зафиксировано 274 уголовных правонарушений, всего зарегистрировано 383 уголовных производств о растлении несовершеннолетних. Из них закрыто 109 производств.
Как сообщал УНН, с 2014-го по 2018 год в Украине зафиксировано 1273 уголовных правонарушения по ст. 156 УК Украины - растление несовершеннолетних.
Напомним, в Киеве разоблачили мужчину в съемках детского порно и растлении малолетних. Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. Вербовал детей он с помощью проституток.