У Києві чоловіка затримали за зйомки дитячого порно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві викрили чоловіка у зйомках дитячого порно та розбещення малолітніх. Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років. Вербував дітей він за допомогою повій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За даними слідства, 42-річний киянин пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх для надання сексуальних послуг.
"Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір’ю малолітньої дівчинки, що мешкала в Одесі, щодо статевого акту за участю її доньки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро", - прокоментували в поліції.
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Наразі фігурант затриманий за ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловіку інкримінують відразу три статті КК України, а саме ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області затримали чоловіка за надсилання поліцейським порнографії протягом кількох років.