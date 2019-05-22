У Києві чоловіка затримали за зйомки дитячого порно

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві викрили чоловіка у зйомках дитячого порно та розбещення малолітніх. Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років. Вербував дітей він за допомогою повій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.