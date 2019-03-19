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Чоловік кілька років надсилав поліцейським порно

Київ • УНН

 • 36276 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Донецькій області затримали чоловіка за надсилання поліцейським порнографії протягом кількох років. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Чоловік кілька років надсилав поліцейським порно

"У листопаді 2018 року до Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла оперативна інформація про факти дискредитації співробітників поліції. На мобільні телефони поліцейських та на їхні сторінки у соцмережах надходили матеріали порнографічного змісту", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що під час перевірки інформація підтвердилася, було встановлено понад десяток потерпілих. Поліцейські написали відповідні заяви до УДВБ НПУ.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.301 КК України - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Спільно з працівниками кіберполіції оперативники провели розшукові заходи та зібрали докази причетності до злочину 36-річного мешканця Маріуполя.

За місцем проживання зловмисника провели санкціонований обшук. Під час нього було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

"Зі слів чоловіка, порнопродукцію він надсилав правоохоронцям з метою морального тиску з 2016 року, бо має негативне ставлення до всіх поліцейських", - прокоментували у ГУНП.

Зараз слідчі готують оголошення чоловіку підозри та подання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у центрі Хмельницького на великому рекламному екрані показували порно.

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