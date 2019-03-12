На великому екрані у центрі Хмельницького показували порно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Хмельницькому на рекламному моніторі транслювали відео порнографічного характеру, через це поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області.
"Інцидент стався 11 березня близько 18-ї години вечора на перехресті вулиць Кам‘янецька та Гагаріна у місті Хмельницькому. На великому рекламному телеекрані, встановленому на будівлі поруч з зупинкою громадського транспорту, раптом почалася трансляція відеоконтенту порнографічного змісту, яка тривала кілька хвилин. Громадяни одразу почали скаржитися на таку "рекламу" як у соціальних мережах, так і до поліції", - прокоментували у ГУНП.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 301 КК України - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її і демонстрування.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, під час апаратної наради у Кіровоградській ОДА були чутні звуки порно.