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У Кіровоградській області на апаратній нараді дивилися порно

У Кіровоградській області на апаратній нараді дивилися порно

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Кіровоградській області під час проведення апаратної наради в облдержадміністрації дивилися порно, передає кореспондент УНН.

“У Кіровоградській області під час проведення апаратної наради в облдержадміністрації хтось вирішив розслабитися та переглянути порно, проте це почули всі”, — йдеться в повідомленні.

Ймовірно поціновувач порноіндустрії не вчасно витягнув навушники або зробив занадто голосно і всі облдержадміністрації почули чим він займається під час наради.

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Нагадаємо, у Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою протягом 2,5 років.

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