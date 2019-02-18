У Кіровоградській області на апаратній нараді дивилися порно
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Кіровоградській області під час проведення апаратної наради в облдержадміністрації дивилися порно, передає кореспондент УНН.
“У Кіровоградській області під час проведення апаратної наради в облдержадміністрації хтось вирішив розслабитися та переглянути порно, проте це почули всі”, — йдеться в повідомленні.
Ймовірно поціновувач порноіндустрії не вчасно витягнув навушники або зробив занадто голосно і всі облдержадміністрації почули чим він займається під час наради.
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Нагадаємо, у Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою протягом 2,5 років.