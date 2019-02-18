В Кировоградской области на аппаратном совещании смотрели порно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Кировоградской области во время проведения аппаратного совещания в облгосадминистрации смотрели порно, передает корреспондент УНН.
"В Кировоградской области во время проведения аппаратного совещания в облгосадминистрации кто-то решил расслабиться и посмотреть порно, однако это услышали все", - говорится в сообщении.
Вероятно ценитель порноиндустрии не вовремя вытащил наушники или сделал слишком громко и все облгосадминистрации услышали чем он занимается во время совещания.
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Напомним, в Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочерью в течение 2,5 лет.