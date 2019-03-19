Мужчина несколько лет присылал полицейским порно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину за передачу полицейским порнографии в течение нескольких лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"В ноябре 2018 года в Донецкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила оперативная информация о фактах дискредитации сотрудников полиции. На мобильные телефоны полицейских и на их страницы в соцсетях поступали материалы порнографического содержания", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что во время проверки информация подтвердилась, было установлено более десятка пострадавших. Полицейские написали соответствующие заявления в УДВБ НПУ.
Правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст.301 УК Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
Совместно с работниками киберполиции оперативники провели розыскные мероприятия и собрали доказательства причастности к преступлению 36-летнего жителя Мариуполя.
По месту жительства злоумышленника провели санкционированный обыск. Во время него была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.
"По словам мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, потому что имел отрицательное отношение ко всем полицейских", - прокомментировали в ГУНП.
Сейчас следователи готовят объявление мужчине подозрения и представления об избрании ему меры пресечения. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, в центре Хмельницкого на большом рекламном экране показывали порно.