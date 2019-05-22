В Киеве мужчину задержали за съемки детского порно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киеве разоблачили мужчину в съемках детского порно и развращение малолетних. Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. Вербовал детей он с помощью проституток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По данным следствия, 42-летний киевлянин предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг.
"Задержали злоумышленника во время очередной попытки развращения ребенка. Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, по поводу полового акта с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение - 500 евро", - прокомментировали в полиции.
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Сейчас фигурант задержан по ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине инкриминируют сразу три статьи УК Украины, а именно ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, в Донецкой области задержали мужчину за отправку полицейским порнографии в течение нескольких лет.