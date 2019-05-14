На Черкащині батько робив та розповсюджував порнографічні фото доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. До працівників кіберполіції звернулася 15-річна дівчинка та розповіла, що батько змушував її оголюватися на камеру. Отримані фото він розповсюджував в соціальних мережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції України.
“Під час досудового розслідування працівники кіберполіції встановили: дівчинка проживає в Черкаській області разом з батьками. Починаючи з 2017 року, 38-річний батько дівчинки, застосовуючи фізичну силу, змушував її роздягатися та демонструвати статеві органи. При цьому чоловік фотографував їх та розміщував в соціальних мережах. Крім того, до такої діяльності він також схиляв і свою дружину (матір дівчинки)”, — йдеться в повідомленні.
За його результатами обшук за місцем проживання родини було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, яка належала зловмиснику.
“Під час попереднього огляду вилученого, поліцейські встановили, що значна частина вилучених документів рахуються викраденими на території Черкаської області. На носіях інформації було виявлено фотозображення та відеоматеріали порнографічного змісту”, — зазначається в повідомленні.
Всю техніку направлено на експертизу. Триває слідство. Дівчинка наразі перебуває під наглядом спеціалістів. До справи залучено представників Служби у справах дітей, тож найближчим часом буде вирішено питання щодо подальшого місця перебування неповнолітньої та ролі її батьків.
За фактом розбещення неповнолітніх, слідчі Смілянського відділу поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України.
Також, після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання щодо оголошення підозри у розбещенні малолітніх 38-річному мешканцю Черкащини.
Нагадаємо, у Донецькій області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка, який зберігав для власного використання та розповсюджував у “чорному” інтернеті твори та зображення, які містять дитячу порнографію.