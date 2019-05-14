На Черкащині батько робив та розповсюджував порнографічні фото доньки

КИЇВ. 14 травня. УНН. До працівників кіберполіції звернулася 15-річна дівчинка та розповіла, що батько змушував її оголюватися на камеру. Отримані фото він розповсюджував в соціальних мережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції України.