В Черкасской области отец делал и распространял порнографические фото дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. К работникам киберполиции обратилась 15-летняя девочка и рассказала, что отец заставлял ее обнажаться на камеру. Полученные фото он распространял в социальных сетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Украины.
“Во время досудебного расследования работники киберполиции установили: девочка проживает в Черкасской области вместе с родителями. Начиная с 2017 года, 38-летний отец девочки, применяя физическую силу, заставлял ее раздеваться и демонстрировать половые органы. При этом мужчина фотографировал их и размещал в социальных сетях. Кроме того, в такой деятельности он также склонял и свою жену (мать девочки)”, — говорится в сообщении.
По его результатам обыск по месту жительства семьи были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, которая принадлежала злоумышленнику.
“Во время предварительного осмотра изъятого, полицейские установили, что значительная часть изъятых документов считаются похищенными на территории Черкасской области. На носителях информации были выявлены фотоизображения и видеоматериалы порнографического содержания”, — отмечается в сообщении.
Всю технику направлено на экспертизу. Продолжается следствие. Девочка сейчас находится под наблюдением специалистов. К делу привлечены представители Службы по делам детей, поэтому в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем местонахождения несовершеннолетней и роли ее родителей.
По факту развращения несовершеннолетних, следователи Смоленского отдела полиции Черкасской начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины.
Также, после получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения в растлении малолетних 38-летнему жителю Черкащины.
Напомним, в Донецкой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчину, который хранил для собственного использования и распространял в “черном” интернете произведения и изображения, которые содержат детскую порнографию.