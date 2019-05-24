В Україні цього року вже 75 випадків розбещення неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україні за січень-квітень 2019 року обліковано 75 кримінальних правопорушень стосовно розбещення неповнолітніх. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
Усього за січень-березень 2019 року по Україні обліковано – 75 кримінальних правопорушень стосовно розбещення неповнолітніх, передбачених ст. 156 КК України. Усього зареєстровано – 84 провадження, з них закрито 9 проваджень.
Також, у 2018 році обліковано 274 кримінальних правопорушень, загалом зареєстровано 383 кримінальних проваджень щодо розбещення неповнолітніх. З них закрито 109 проваджень.
Як повідомляв УНН, з 2014 по 2018 рік в Україні обліковано 1 273 кримінальних правопорушень за ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх.
Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка у зйомках дитячого порно та розбещення малолітніх. Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років. Вербував дітей він за допомогою повій.