В Украине в этом году валюты "на руках" стало больше на 5 млрд долл. - НБУ

"За январь - ноябрь 2020 года объем наличной валюты вне банков стало больше на 5,0 млрд долл. США, за соответствующий период 2019 года - на 2,5 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Так, увеличение объемов наличной валюты вне банков в ноябре достигло 702 млн долл. США, тогда как в ноябре 2019 года было 397 млн долл. США.

Напомним, объемы наличной валюты вне банков за 10 месяцев этого года выросли на 4,1 млрд долл., тогда как за аналогичный период прошлого года - на 2,1 млрд долл.