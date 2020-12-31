В Україні цього року валюти "на руках" побільшало на 5 млрд дол. - НБУ

"За січень – листопад 2020 року обсяги готівкової валюти поза банками збільшилися на 5,0 млрд дол. США, за відповідний період 2019 року – на 2,5 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Так, збільшення обсягів готівкової валюти поза банками у листопаді сягнуло 702 млн дол. США, тоді як у листопаді 2019 року було 397 млн дол. США.

Нагадаємо, обсяги готівкової валюти поза банками за 10 місяців цього року зросли на 4,1 млрд дол., тоді як за заналогічний період минулого року - на 2,1 млрд дол.