В Украине в этом году произошло 26 ДТП на ж/д переездах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. За пять месяцев 2019 года на железнодорожных переездах и путях водители автомобилей совершили 28 ДТП, из которых 26 - именно на переездах. В этих ДТП погибли шесть человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"За 5 месяцев 2019 года на железнодорожных переездах и путях Укрзализныци из-за нарушения водителями правил дорожного движения произошло 28 случаев ДТП, в том числе 26 на переездах, водители дважды въехали в сторону поезда. В результате ДТП погибли 6 человек и 12 травмированы. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 5 случаев, погибших больше на 4, а травмированных меньше на 2 человека", - говорится в сообщении.
Также указано, что на протяжении 2018 года на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП. По неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы.
Напомним, сегодня, на перегоне Чарторыйск - Маневичи в результате пожара оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны.