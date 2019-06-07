В Украине в этом году произошло 26 ДТП на ж/д переездах

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23874 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 44919 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 62678 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116807 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110077 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136753 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144385 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130115 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Украине в этом году произошло 26 ДТП на ж/д переездах

В Украине в этом году произошло 26 ДТП на ж/д переездах

Киев  •  УНН

 • 8996 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. За пять месяцев 2019 года на железнодорожных переездах и путях водители автомобилей совершили 28 ДТП, из которых 26 - именно на переездах. В этих ДТП погибли шесть человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"За 5 месяцев 2019 года на железнодорожных переездах и путях Укрзализныци из-за нарушения водителями правил дорожного движения произошло 28 случаев ДТП, в том числе 26 на переездах, водители дважды въехали в сторону поезда. В результате ДТП погибли 6 человек и 12 травмированы. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 5 случаев, погибших больше на 4, а травмированных меньше на 2 человека", - говорится в сообщении.

Также указано, что на протяжении 2018 года на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП. По неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы.

Напомним, сегодня, на перегоне Чарторыйск - Маневичи в результате пожара оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны.

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