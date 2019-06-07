В Україні цього року сталося 26 ДТП на залізничних переїздах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За п’ять місяців 2019 року на залізничних переїздах та коліях водії автівок спричинили 28 ДТП, з яких 26 - саме на переїздах. У цих ДТП загинуло шестеро осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
"За 5 місяців 2019 року на залізничних переїздах і коліях Укрзалізниці через порушення водіями правил дорожнього руху сталося 28 випадків ДТП, у тому числі 26 на переїздах, водії двічі в’їхали в бік поїзда. Внаслідок ДТП загинуло 6 осіб і 12 травмовано. Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 5 випадків, загиблих більше на 4, а травмованих менше на 2 особи", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що упродовж 2018 року на залізничній інфраструктурі сталося 79 випадків ДТП. Через необережність водіїв на залізничних переїздах та коліях України загинуло 16 осіб і 30 було травмовано.
Нагадаємо, сьогодні, на перегоні Чарторийськ – Маневичі внаслідок пожежі обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд №6394 Ковель – Сарни.