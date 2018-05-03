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В Украине цены на молоко выше европейских

Киев • УНН

 • 10352 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По итогам марта текущего года среди всех стран ЕС самые высокие цены на коровье молоко зафиксированы на Кипре - 54 цента (17,2 грн) за литр продукта. Об этом сообщает Еврокомиссия, передает УНН.

В Украине цены на молоко выше европейских

Второе место в списке стран с самыми высокими ценами на молоко принадлежит Мальте - 46 центов (14,7 грн) за литр продукта.

Замыкает тройку лидеров Греция с ценовым показателем в 40 центов (12,7 грн) за литр молока.

В то же время по итогам марта среди всех стран ЕС самые низкие цены на молоко зафиксированы в Латвии - 28 центов (8,9 грн) и Литве - 29 центов (9,2 грн).

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Также Еврокомиссия назвала страны-рекордсмены по темпам роста стоимости молока.

Сообщается, что за год (февраль 2018-февраль 2017) больше всего молоко подорожало в Чехии - на 17%, в Словакии и Португалии - на 12% и 11% соответственно.

Добавим, что речь идет о средней стоимости молока в странах ЕС.

В то же время, в Украине молоко стоит на порядок дороже, чем в вышеперечисленных странах ЕС, о чем свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, по итогам марта текущего года в Украине в среднем молоко стоило 22,1 грн за литр продукта.

Напомним, что в Украине продукты молочного происхождения чаще других фальсифицируют путем добавления пальмового масла.

Также напомним, что помимо молока в нашей стране рекордно подорожали свинина и сало. Это происходит из-за эпидемии АЧС, с которой уже три года не могут справиться государственные органы контроля.

Украинские Национальные Новости

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