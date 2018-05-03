В Украине цены на молоко выше европейских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По итогам марта текущего года среди всех стран ЕС самые высокие цены на коровье молоко зафиксированы на Кипре - 54 цента (17,2 грн) за литр продукта. Об этом сообщает Еврокомиссия, передает УНН.
Второе место в списке стран с самыми высокими ценами на молоко принадлежит Мальте - 46 центов (14,7 грн) за литр продукта.
Замыкает тройку лидеров Греция с ценовым показателем в 40 центов (12,7 грн) за литр молока.
В то же время по итогам марта среди всех стран ЕС самые низкие цены на молоко зафиксированы в Латвии - 28 центов (8,9 грн) и Литве - 29 центов (9,2 грн).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 60% сгущенного молока в Украине – фальсификат
Также Еврокомиссия назвала страны-рекордсмены по темпам роста стоимости молока.
Сообщается, что за год (февраль 2018-февраль 2017) больше всего молоко подорожало в Чехии - на 17%, в Словакии и Португалии - на 12% и 11% соответственно.
Добавим, что речь идет о средней стоимости молока в странах ЕС.
В то же время, в Украине молоко стоит на порядок дороже, чем в вышеперечисленных странах ЕС, о чем свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, по итогам марта текущего года в Украине в среднем молоко стоило 22,1 грн за литр продукта.
Напомним, что в Украине продукты молочного происхождения чаще других фальсифицируют путем добавления пальмового масла.
Также напомним, что помимо молока в нашей стране рекордно подорожали свинина и сало. Это происходит из-за эпидемии АЧС, с которой уже три года не могут справиться государственные органы контроля.