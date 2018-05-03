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В Україні ціни на молоко вищі за європейські

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. За підсумками березня поточного року серед всіх країн ЄС найвищі ціни на коров'яче молоко зафіксовані на Кіпрі - 54 цента (17,2 грн) за літр продукту. Про це повідомляє Єврокомісія, передає УНН.

В Україні ціни на молоко вищі за європейські

Друге місце в списку країн з найвищими цінами на молоко належить Мальті - 46 центів (14,7 грн) за літр продукту.

Замикає трійку лідерів Греція з ціновим показником в 40 центів (12,7 грн) за літр молока.

У той же час за підсумками березня серед всіх країн ЄС найнижчі ціни на молоко зафіксовані в Латвії - 28 центів (8,9 грн) і Литві - 29 центів (9,2 грн).

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Також Єврокомісія назвала країни-рекордсмени за темпами зростання вартості молока.

Повідомляється, що за рік (лютий 2018-лютий 2017) найбільше молоко подорожчало в Чехії - на 17%, в Словаччині та Португалії - на 12% і 11% відповідно.

Додамо, що мова йде про середню вартість молока в країнах ЄС.

У той же час в Україні молоко коштує на порядок дорожче, ніж в перерахованих вище країнах ЄС, про що свідчать дані Держстатистики.

Так, за підсумками березня поточного року, в Україні в середньому молоко коштувало 22,1 грн за літр продукту.

Нагадаємо, що в Україні продукти молочного походження частіше за інших фальсифікують шляхом додавання пальмової олії.

Також нагадаємо, що крім молока в нашій країні рекордно подорожчали свинина і сало. Це відбувається через епідемію АЧС, з якою вже три роки не можуть впоратися державні органи контролю.

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