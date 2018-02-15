В Украине незначительно подешевела водка и подорожало вино

В то же время выросли цены на вино. В январе в Украине средняя стоимость бутылки вина емкостью 0,75 л составляла 58,75 грн, что на 0,7% больше, чем в декабре 2017 года.

Также в месячном измерении выросла стоимость пива отечественных марок - на 1,1% за бутылку продукта емкостью 0,5 л.

Напомним, за год алкоголь подорожал на 11,4%.

Ранее в НБУ спрогнозировали, что и в этом году цены на алкогольную продукцию вырастут на 11%. Однако некоторые эксперты с такими перспективами не согласны и уверяют, что подорожание может и не состояться.

Отметим, что рост цен на алкогольные напитки стимулирует развитие теневого сегмента рынка. И по данным журналиста Александра Дубинского, ряд чиновников во власти в этом заинтересованы. За право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра, убеждает он.

Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкоголя вырос минимум в 8 раз.

Стагнацию легального сегмента эксперты объясняют слишком высокими акцизами и бедностью населения.

В частности, как рассказала директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, представители теневой части алкогольного рынка зарабатывают на бутылке водки 25 грн, тогда как заработок легальных производителей составляет не более 25 копеек.