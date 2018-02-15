В Україні трохи подешевшала горілка та подорожчало вино
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За місяць в Україні середня вартість пляшки горілки ємністю 0,5 л подешевшала на 0,2% - до 81,06 грн. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас зросли ціни на вино. У січні в Україні середня вартість пляшки вина ємністю 0,75 л становила 58,75 грн, що на 0,7% більше, ніж у грудні 2017 року.
Також у місячному вимірі зросла вартість пива вітчизняних марок - на 1,1% за пляшку продукту ємністю 0,5 л.
Нагадаємо, за рік алкоголь подорожчав на 11,4%.
Раніше в НБУ спрогнозували, що і цього року ціни на алкогольну продукцію виростуть на 11%. Однак деякі експерти із такими перспективами не згодні і запевняють, що подорожчання може й не відбутися.
Зазначимо, що зростання цін на алкогольні напої стимулює розвиток тіньового сегмента ринку. І за даними журналіста Олександра Дубинського, низка чиновників у владі в цьому зацікавлені. За право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра, переконує він.
Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази, а тіньовий ринок алкоголю зріс щонайменше у 8 разів.
Стагнацію легального сегменту експерти пояснюють зависокими акцизами і бідністю населення.
Зокрема, як розповіла директора компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, представники тіньової частини алкогольного ринку заробляють на пляшці горілки 25 грн, тоді як заробіток легальних виробників становить не більше 25 копійок.