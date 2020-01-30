В Украине в прошлом году продали активов обанкротившихся банков на почти 8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году через открытые электронные аукционы продали активы неплатежеспособных банков на общую сумму 7,8 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
По данным ФГВФЛ, в течение 2019 года состоялась продажа активов неплатежеспособных банков на сумму 7832,8 млн грн. Этот показатель на 1 млрд грн больше, чем в 2018 году.
Указано, что больше всего средств от реализации активов поступило в:
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- АО "ВТБ Банк" - 1,5 млрд грн;
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- ПАО "КБ" Надра "- 1,4 млрд грн;
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- АО "Дельта Банк" - 1,3 млрд грн;
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- ПАО "Банк "Финансы и Кредит" - 0,6 млрд грн;
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- ПАО "Банк Форум" - 0,5 млрд грн.
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Напомним, за 2019 год на счета неплатежеспособных банков поступило девять миллиардов грн.