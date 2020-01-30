В Україні торік продали активів збанкрутілих банків на майже 8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2019 році через відкриті електронні аукціони продали активи неплатоспроможних банків на загальну суму 7,8 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
За даними ФГВФО, протягом 2019 року відбувся продаж активів неплатоспроможних банків на суму 7832,8 млн грн. Цей показник на 1 млрд грн більший, ніж у 2018 році.
Вказано, що найбільше коштів від реалізації активів надійшло у:
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- АТ “ВТБ Банк” — 1,5 млрд грн;
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- ПАТ “КБ “Надра” — 1,4 млрд грн;
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- АТ “Дельта Банк” — 1,3 млрд грн;
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- ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” — 0,6 млрд грн;
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- ПАТ “Банк Форум” — 0,5 млрд грн.
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Нагадаємо, за 2019 рік на рахунки неплатоспроможних банків надійшло дев’ять млрд грн.