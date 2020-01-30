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За 2019 рік на рахунки неплатоспроможних банків надійшло дев'ять млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У січні-грудні 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло понад 8,9 млрд грн. Від реалізації активів цих банків сума надходжень за рік склала 7,8 млрд грн, погашення кредитів – 1,0 млрд грн, оренди майна – 0,1 млрд грн, погашення цінних паперів – 0,02 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

За 2019 рік на рахунки неплатоспроможних банків надійшло дев'ять млрд грн

За даними Фонду, за минулий рік найбільше коштів надійшло до:

- АТ "Дельта Банк" - 1,6 млрд грн (1,3 млрд грн – від продажу активів);

- АТ "ВТБ Банк" - 1,6 млрд грн (1,5 млрд грн – від продажу активів);

- ПАТ "КБ "Надра" - 1,5 млрд грн (1,4 млрд грн – від продажу активів);

- ПАТ "БАНК "Фінанси та Кредит" - 0,8 млрд грн (0,6 млрд грн – від продажу активів);

- ПАТ "Банк Форум" - 0,6 млрд грн (майже вся сума від продажу активів).

У грудні 2019 року неплатоспроможні банки отримали 1 046,9 млн грн, в т.ч. 1 000,9 млн грн – від продажу їх активів. За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками грудня 2019 року лідирували, зокрема:

- ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" - 372,4 млн грн;

- АТ "Дельта Банк" - 356,5 млн грн;

- ПАТ "КБ "Надра" - 180,85 млн грн;

- ПАТ "Діамантбанк" - 21,3 млн грн;

- АТ "ВТБ Банк" - 10,6 млн грн.

Крім того, за грудень 2019 року в загальній сумі надходжень 42,0 млн грн склали кошти від погашення кредитів; 4,0 млн грн – від оренди майна. Від погашення цінних паперів кошти до банків не надходили.

Нагадаємо, кредиторам банків-банкрутів за місяць виплатили мільярд гривень.

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